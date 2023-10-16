Подстанцию скорой помощи построят в деревне Суханово к 2025 году
Проработка территории для строительства подстанции скорой медицинской помощи началась в деревне Суханово Ленинского округа. Объект планируется открыть в 2025 году.
Министерство строительного комплекса Московской области сообщило о том, что подстанцию включили в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас специалисты прорабатывают территорию под размещение.
Здание подстанции позволит одновременно дежурить четырем бригадам медиков. В здании сделают диспетчерскую, комнаты отдыха, столовую, кабинет предрейсовых осмотров и другие помещения. Во дворе оборудуют гараж и стоянку.
Подмосковные поликлиники получили еще 22 автомобиля неотложной помощи. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.