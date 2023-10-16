Подстанцию скорой помощи построят в деревне Суханово к 2025 году

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Министерство строительного комплекса Московской области сообщило о том, что подстанцию включили в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас специалисты прорабатывают территорию под размещение.

Здание подстанции позволит одновременно дежурить четырем бригадам медиков. В здании сделают диспетчерскую, комнаты отдыха, столовую, кабинет предрейсовых осмотров и другие помещения. Во дворе оборудуют гараж и стоянку.

Подмосковные поликлиники получили еще 22 автомобиля неотложной помощи. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.