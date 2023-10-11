Подстанцию скорой помощи построили в Люберцах
Станция скорой помощи, рассчитанная на 16 тысяч выездов в год, появилась в жилом комплексе «Люберцы». Новое здание состоит из медико-административного и транспортного блоков.
В двухэтажной станции расположились кабинет амбулаторного приема, диспетчерская, кабинет старшего смены, аптечная и другие необходимые помещения. Там также появились конференц-зал и комнаты отдыха. На первом этаже обустроили специальный санузел для маломобильных групп населения. Помимо этого, в учреждение поставили четыре новых автомобиля скорой помощи.
В жилом комплексе «Люберцы» уже работают детские сады, школы, лицей, а также поликлиника для взрослых и детей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поликлиники Подмосковья получили новые автомобили неотложной помощи. Их задача - быстрое обслуживание вызовов и доставка лекарств в отдаленные населенные пункты.
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