Подстанция скорой помощи в Серпухове получила 4 новых автомобиля

Ранее губернатор рассказал о капитальном ремонте больниц в 2023 году. Новый облик получили более 160 учреждений.

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Качество оказываемой помощи во многом зависит от оснащенности спецтранспортом. В новых «Газелях» установлено необходимое высокотехнологичное медицинское оборудование: есть термоконтейнеры с подогревом для капельниц, мобильные и удобные носилки.

«Очень даже прекрасный автомобиль. Стоит пневмоподвеска, она мягче, чем в остальных автомобилях, которые были до этого. Машина полностью укомплектована как для водителя, так и для медиков», - сказал водитель скорой помощи Владимир Салтанов.

Подстанция обслуживает жителей всего городского округа. На фельдшерах и водителях лежит колоссальная нагрузка, а пополнение автопарка позволит приходить на помощь намного быстрее.

Качество оказываемой помощи во многом зависит от оснащенности спецтранспортом. В новых \"Газелях\" установлено необходимое высокотехнологичное медицинское оборудование: есть термоконтейнеры с подогревом для капельниц, мобильные и удобные носилки.

\"Очень даже прекрасный автомобиль. Стоит пневмоподвеска, она мягче, чем в остальных автомобилях, которые были до этого. Машина полностью укомплектована как для водителя, так и для медиков\", - сказал водитель скорой помощи Владимир Салтанов.

Подстанция обслуживает жителей всего городского округа. На фельдшерах и водителях лежит колоссальная нагрузка, а пополнение автопарка позволит приходить на помощь намного быстрее.

Ранее губернатор рассказал о капитальном ремонте больниц в 2023 году. Новый облик получили более 160 учреждений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».