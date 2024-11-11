Подстанция скорой помощи в Люберцах получила 3 новых автомобиля

Автомобили передал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В оснащении новых машин - дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких и другие устройства, которые помогут на месте оказать высококвалифицированную медицинскую помощь. Глава Люберец Владимир Волков отметил важность этого обновления для района и сообщил, что такие машины значительно улучшат качество работы скорой помощи.

«При поддержке губернатора в марте этого года мы открыли новую подстанцию скорой помощи в микрорайоне Зенино. Также в ближайшие месяцы будет завершено строительство большой поликлиники на 540 мест в поселке Мирный, где появится встроенный пост скорой помощи», - рассказал Владимир Волков.

Кроме того, в этом году планируется обновить 349 единиц медицинского оборудования в Люберецкой областной больнице и Московском областном центре охраны материнства и детства.

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