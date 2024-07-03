Подстанция скорой помощи откроется в деревне Сухарево к концу года

На стройплоащдке задействовано 20 рабочих. Они применяют технологию индустриального модульного строительства. Там будут располагаться кабинеты предрейсовых осмотров, амбулаторного приема и конференц-зал. Работать на подстанции будут на пять бригад. Объект возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Оснащение в медицинских учреждениях городского округа Мытищи также обновляется. Уже установлены два рентген-аппарата в травмпункте поликлиники № 2 и в хирургическом корпусе Мытищинской областной клинической больницы. Также закуплены артроскопическая стойка и С-дуга. До конца года установят еще три рентген-аппарата, цифровой флюорограф и маммограф.

Кроме того, в начале года открылась поликлиника на 200 посещений в микрорайоне Пироговский. Она обслуживает 38 тысяч человек, из них восемь тысяч - дети.

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