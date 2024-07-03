03 июля 2024, 18:42

Подстанция скорой помощи откроется в деревне Сухарево к концу года

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Продолжается строительство подстанции скорой помощи в Сухарево. Объект планируют закончить к концу года.

На стройплоащдке задействовано 20 рабочих. Они применяют технологию индустриального модульного строительства. Там будут располагаться кабинеты предрейсовых осмотров, амбулаторного приема и конференц-зал. Работать на подстанции будут на пять бригад. Объект возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Оснащение в медицинских учреждениях городского округа Мытищи также обновляется. Уже установлены два рентген-аппарата в травмпункте поликлиники № 2 и в хирургическом корпусе Мытищинской областной клинической больницы. Также закуплены артроскопическая стойка и С-дуга. До конца года установят еще три рентген-аппарата, цифровой флюорограф и маммограф.

Кроме того, в начале года открылась поликлиника на 200 посещений в микрорайоне Пироговский. Она обслуживает 38 тысяч человек, из них восемь тысяч - дети.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Мытищи Скорая помощь Поликлиники
03 июля 2024, 19:08
Высокоскоростной интернет улучшил качество связи 800 тысяч жителей Подмосковья
Unsplash
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Высокоскоростной интернет внедрили в Подмосковье. Модернизация затронула как большие города, так и населенные пункты, в которые съезжаются летом дачники. Так, в регионе улучшили качество связи 800 тысяч человек, сообщили в Мингосуправления Московской области.

Больше всего СНТ, деревень и сел сконцентрировано в Одинцовском и Раменском округах. Согласно исследованиям, за год объем мобильного трафика в каждом из округов увеличился примерно на 37%. Специалисты построили здесь дополнительные базовые станции и увеличили число диапазонов 4G в уже существующих.

«Станции работают, в том числе, в диапазоне LTE-800, который отличается большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной сельской местности», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в пределах городов удалось увеличить емкость и достичь высоких скоростей за счет внедрения диапазона LTE-2600 и высокой плотности размещения базовых станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Интернет Технологии
03 июля 2024, 19:04
Управляющая компания «Квартал» проверила готовность домов в Балашихе к зиме
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлия Смирнова проверила содержание территории микрорайона Балашиха-3. Также представители управляющей компании пообщались с жителями.

Самые активные жители микрорайона вместе с управляющей компанией «Квартал» проинспектировали территорию микрорайона и проверили содержание территории и многоквартирных домов.

Начальник управления ЖКХ Юлия Смирнова подчеркнула, что подобные проверки проходят еженедельно. Она отметила, что состояние территории и ход подготовки домов к зимнему периоду оставляют желать лучшего.

По итогам этого обхода создадут обращение в Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору по Московской области, чтобы они обратили внимание на то, как управляющая компания «Квартал» содержит территорию.

Напомним, что такие встречи помогают услышать замечания и пожелания жителей, а все предложения в обязательном порядке передают ответственным службам для дальнейших устранений выявленных недостатков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Балашиха
03 июля 2024, 18:53
Детский сад «Ласточка» в Подольске откроют в сентябре после капремонта
Пресс-служба Минстроя МО
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Капитальный ремонт дошкольного отделения СОШ № 24 продолжается в Подольске. На данный момент готовность объекта достигла 60%. Открытие детского сада запланировано на 1 сентября 2024 года.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что на объекте трудятся 60 человек. Сейчас они приступили к фасадным, кровельным и электромонтажным работам.

Согласно проекту, в здании отремонтируют фасады, выполнят внутреннюю отделку, заменят оконные блоки, а также проложат инженерные коммуникации. Для комфортного времяпровождения ребят установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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Подольск Детские сады
03 июля 2024, 18:52
Сборная Подмосковья по софтболу стала чемпионом Спартакиады учащихся
Спортивный комплекс «Гигант»
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Представительницы Московской области победили на соревнованиях по софтболу в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В финале чемпионата представительницы Подмосковья сыграли со спортсменками из Москвы. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу Московской области.

​Бронзовую награду забрала сборная Республики Крым. В матче за третье место девушки обыграли представительниц Хабаровска.

​Соревнования прошли 2 июля в Краснодарском крае. За звание лучших боролись десять команд со всей страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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