Подснежники расцвели в Дубне в начале февраля

Подснежники обычно расцветают в Подмосковье в конце марта - начале апреля. Эти миниатюрные луковичные растения получили свое название потому, что появляются ранней весной из-под снега.

Подснежники способны выдерживать заморозки до минус 10 градусов, но вот цветут только один раз в году. Поэтому сейчас самое время полюбоваться первыми цветами. Жители Дубны вспомнили знаменитую сказку Маршака «12 месяцев» и пошутили, что кто-то отправил падчерицу в лес за цветами.

Отметим, что некоторые виды подснежников занесены в Красную книгу. В нашей стране их сбор и продажа запрещены в соответствии федеральным законом «Об охране окружающей среды». Предусмотрен административный штраф до 5 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона рублей для организаций. Штраф полагается даже тому, кто купил букетик подснежников.