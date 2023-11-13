Подрядчика для стирки простынь и пижам в Центре охраны материнства и детства начали искать в Подмосковье
В Московской области объявили конкурс на поиск компании, которая займется стиркой мягкого инвентаря в Центре охраны материнства и детства региона в 2024 году. Соответствующее извещение об открытом конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщили в Комитете по конкурентной политике Подмосковья.
«Исполнителю нужно будет оказать услуги по стирке и обработке простыней, наволочек, пододеяльников, пеленок, полотенец, одеял, штор, халатов, пижам, костюмов по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 338/7», - уточнили в комитете.
Также компания должна проводить обработку для разных типов одежды, отстирывание пятен должно быть эффективным не менее 35%. При этом организации следует использовать безопасные моющие средства и дезинфекторы. Если изделия не отстираются, их нужно будет перестирать без допоплаты.
Заявки будут принимать до 17 ноября. Контракт оценили в 11 миллионов рублей.
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