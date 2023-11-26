Подросток из Балашихи Илья Гринюк рассказал президенту о желании работать в сфере IT

Илья Гринюк поделился, что хочется трудиться над улучшением искусственного интеллекта. Недавно ученик «Балашихинского лицея» стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Он хочет связать свою жизнь именно с этой сферой.

Сейчас Илья вместе с коллективом центра «Сириус» трудится над голосовым помощником.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал быстрее обучать искусственный интеллект для поддержания порядка во дворах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».