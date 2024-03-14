Подробности о парковых объектах появились в приложении «МОе Подмосковье»

Сейчас в приложении есть такие разделы, как: «Парки», «Дома культуры» и «Спорт». Благодаря обновлению раздела «Парки» у пользователей появилась возможность воспользоваться пунктом «Достопримечательности». Все желающие могут узнать информацию об арт-объектах, памятниках и других уникальных местах.

Мобильное приложение «МОе Подмосковье» - это многофункциональный цифровой помощник, объединяющий информацию и услуги для жителей и гостей Московской области. Его можно установить по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».