12 февраля 2025, 10:45

Подозреваемую в краже конфет из супермаркета задержали в Одинцове

Росгвардия Московской области
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Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали женщину, которую заподозрили в краже шоколадных конфет из супермаркета. Сумма ущерба могла составить более 5500 рублей.

В одном из магазинов вечером во вторник сработал сигнал тревоги. Сотрудник службы безопасности супермаркета сообщил росгвардейцам, что одна из посетительниц внесла на кассе сумму, которая не соответствовала стоимости коробки конфет, а затем попыталась скрыться.

Местную жительницу задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители проводят проверку.

Одинцово Росгвардия Кражи
12 февраля 2025, 12:08
Дерматолог МОККВД Нетесова напомнила о риске заражения детей педикулезом зимой
Пресс-секретарь ГБУЗ Московской области «МОККВД»
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В зимние месяцы дети и подростки могут заразиться головным педикулезом в учебных заведениях, спортивных секциях или лагерях. Врач-дерматовенеролог Мытищинского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Нетесова рассказала, как этого избежать.

Заболевание опасно тем, что из-за зуда и расчесов может присоединиться вторичная инфекция.

«Важно помнить, что педикулез не является признаком плохой гигиены, он может возникнуть у любого человека независимо от социального статуса», - уточнила Нетесова.

Он быстро распространяется через близкий контакт между людьми, при использовании общих расчесок, щеток, заколок для волос или подушек. Поэтому важно пользоваться личными средствами ухода и стараться свести к минимуму контакты с зараженными людьми.

Родителям рекомендуют регулярно осматривать волосы детей. Если они обнаружили паразитов, то следует обратиться к врачу, который назначит механическое удаление вшей и гнид, специальные шампуни, спреи или лосьоны.

Дети Врачи
12 февраля 2025, 12:05
Отделение реабилитации для особенных детей открылось в Лобне
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с муниципальным депутатом Галиной Волковой лично поздравили с открытием коллектив семейного центра «Дмитровский». Новое отделение уже активно функционирует. Его посещают 52 ребенка, 28 из которых имеют инвалидность.

Здесь созданы все условия для комплексной реабилитации и гармоничного развития детей: проводят реабилитационные и досугово-развивающие занятия, тренировки по лечебной физкультуре, танцам и музыке. Также в специально оборудованных кабинетах с детьми работают психологи, логопеды и дефектологи.

В планах центра на ближайшее будущее - расширять спектр услуг и возможностей. С 1 марта планируют открыть дополнительные помещения, предназначенные для проведения занятий по социально-бытовой адаптации и арт-терапии для молодых людей с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет.

Для того, чтобы оформить ребенка в семейный центр «Дмитровский», родителям необходимо подать соответствующую заявку на сайте , прикрепив необходимый пакет документов, и уведомить об этом руководство центра.

Дети Лобня Врачи Медицина
12 февраля 2025, 11:24
Творческие занятия провели для детей с ОВЗ в Домодедове
Медиасток.рф
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Дети с ограниченными возможностями здоровья из Домодедова побывали на музыкальном и хореографическом уроках. Они научились выражать эмоции через движения.

Занятия провели в школе № 1. Ребят обучали азам в музыке, изо и хореографии.

«Одна группа - 12 человек и другая группа тоже 12 человек. Дети очень музыкальные, трудоспособные, трудолюбивые, и у них горят глаза. Я чувствую, что им это нравится, и значит, мы в правильном направлении», - отметила директор филиала «Дарование» Домодедовской детской школы искусств Яна Рудь.

К примеру, преподаватель Домодедовской детской школы искусств филиала «Гармония» Сергей Радько обучает детей игре на синтезаторе и баяне. За три года занятий его воспитанники победили на нескольких конкурсах.

«Дети получают возможность творить, развиваться. Получают знания такие же, которые дают в детской художественной школе», - добавила преподаватель Домодедовской детской школы искусств Евгения Зеленая.

Дети Город Домодедово
12 февраля 2025, 11:22
Еще 4,3 тысячи новорожденных проверили на генетические заболевания в Подмосковье
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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С начала года в Подмосковье проверили на генетические заболевания почти 4,3 тысячи новорожденных. Их исследовали на 36 патологий.

Новорожденных проверяют на генетические заболевания в ходе неонатального скрининга. Он позволяет выявить спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие патологии.

По словам министра здравоохранения Подмосковья максима Забелина, обнаружение отклонений на ранней стадии позволяет вовремя назначить лечение и избежать осложнений.

«С начала этого года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тысячи новорожденных, у 11 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», - сказал министр.

Исследование проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении патологий с родителями связываются, чтобы разъяснить дальнейшие действия.

Дети Больницы Врачи

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