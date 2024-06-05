05 июня 2024, 13:52

Подозреваемую в краже из гипермаркета задержали в Одинцове

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Росгвардия Московской области задержала подозреваемую в краже из сетевого гипермаркета. Ей оказалась 47-летняя жительница Одинцова.

Сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу тревожной кнопки в магазин в селе Юдино. Выяснилось, что неизвестная гражданка совершила кражу. В примерочной женщина спрятала различные товары в сумку, а на кассе женщина оплатила другую продукцию по меньшей цене.

Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Стражи порядка задержали злоумышленницу и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Росгвардия
05 июня 2024, 14:57
Число обращений по ЖКУ снизилось в 26 округах Подмосковья за неделю
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Специалисты Центра управления регионом зафиксировали сокращение числа обращений по вопросам содержания многоквартирных домов в 26 муниципалитетах. Среди них — Серебряные Пруды, Зарайск и Ступино.

Жители вышеуказанных городских округов реже обращались по вопросам ремонта подъездов, устранения несанкционированных надписей, рекламы на фасадах, восстановления остекления входных групп.

Так, в Зарайске управляющие организации устранили дефекты ступеней, перил и пандусов, убрали загрязнение общественных зон и восстановили работоспособность вентиляционной системы.

В Серебряных Прудах жители чаще всего просили устранить проблемы с грызунами и насекомыми в подъездах, а также восстановить освещение.

В Ступино наиболее частыми запросами были «провести уборку подъезда» и «регулировать давление горячей воды в соответствии с нормами».

«В течение прошлой недели в ЦУРе обработано 2,7 тысячи заявок жителей. Важно отметить, что 26 городских округов продемонстрировали тенденцию к снижению», - добавил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о масштабных планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Зарайск Серебряные пруды Ступино
05 июня 2024, 14:39
Камеры начали фиксировать езду на мотоциклах без шлема в Подмосковье
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Комплексы фотовидеофиксации в Подмосковье стали массово внедрять функцию по распознаванию езды без шлема на мотоциклах. Первые постановления уже отправили нарушителям в Балашихе.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что подготовка к работе велась в межсезонье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Чтобы нейросеть корректно работала, специалисты обработали более 1,5 миллиона изображений с камер. Сейчас функционал активно внедряется на большем количестве камер, в первую очередь на комплексах „Азимут 4“, 600 единиц которых дополнительно установили на дорогах Подмосковья в 2023 году», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

С января по май в Московской области произошло 114 аварий с участием байкеров, в которых погибли 14 человек и 120 человек получили травмы. Езда на мототранспорте без шлема опасна, и теперь нейросеть будет помогать предотвращать такие нарушения.

К 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах Подмосковья. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

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Мотоциклы ПДД Дороги Водители
05 июня 2024, 14:34
Отель для студентов построят в Долгопрудном в 2026 году
Мининвест МО
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Отель для студентов, школьников и аспирантов построят в Долгопрудном. Правительство Московской области и компания «Физтехленд» подписали соответствующее соглашение. В реализацию проекта инвестируют свыше 1,5 миллиарда рублей.

«Завершить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь инвестор планирует в четвертом квартале 2026 года, вторая очередь будет полностью реализована до 2030 года. Для жителей Долгопрудного на территории комплекса будет создано не менее 40 рабочих мест», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Общежитие возведут для школьников физтех-лицея имени Капицы и студентов МФТИ, а также аспирантов и преподавателей. Основной корпус гостиницы будет рассчитан на 200 номеров для студентов и школьников, 12 номеров «полулюкс» - для аспирантов и преподавателей и шесть «семейных люксов» для профессорского состава.

«При поддержке правительства Московской области мы сможем реализовать на территории региона уникальный проект, который будет включать в себя не только отель, но и экспериментальный центр, доступный для школьников и студентов со всей России», - рассказал генеральный директор «Физтехленда» Михаил Докукин.

На территории главного корпуса появится ресторан, конференц-зал, переговорные комнаты, спортивный зал и другие необходимые помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Отели Строительство Студенты Долгопрудный
05 июня 2024, 14:11
Производство препаратов для лечения онкологических заболеваний запустят в Дубне
Пресс-служба Министерства инвестиций. промышленности и науки МО
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Компания «АлФарма» откроет на территории особой экономической зоны «Дубна» высокотехнологичный комплекс по разработке и производству лекарств. Среди них будут препараты для лечения онкологических заболеваний. Соглашение об открытии комплекса подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие будет выпускать гормональные, антибактериальные и противоопухолевые препараты. Как рассказала заместитель председателя правительства региона, глава министерства Екатерина Зиновьева, в предприятие инвестируют более 1,2 миллиарда рублей.

«Приступить к строительству первой очереди комплекса инвестор планирует в первом квартале 2025 года. Ввести в эксплуатацию весь комплекс площадью более 6,3 тысячи квадратных метров планируется в первом полугодии 2028 года. На первом этапе на предприятии в городском округе Дубна создадут более 50 рабочих мест, с запуском второй очереди штат будет увеличен еще на 50 человек», - отметила она.

Компания разместит на территории ОЭЗ физико-химические лаборатории, производственный и упаковочный участки, а также офисы и склады. Там будут не только выпускать импортозамещающие препараты, но и создавать новые. Поставлять продукцию будут по всей России, а также в страны СНГ, Азии и Африки.

«Запуск производства лекарственных средств на территории ОЭЗ „Дубна“ с предоставлением льгот и готовой инфраструктуры позволит нашей компании значительно сократить затраты на разработку и производство препаратов и, следовательно, уменьшить себестоимость продукции. Таким образом, мы сможем производить современные жизненно важные лекарства, которые будут доступны для пациентов по всей России», - отметил генеральный директор «АлФарма» Станислав Сидоров.

В год на предприятии планируют производить не менее 400 миллионов препаратов, в том числе 15 миллионов противоопухолевых капсул и таблеток. Их будут использовать для лечения пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ВИЧ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых совместных проектах с Узбекистаном. Там планируют открыть завод сухих молочных смесей для детей, цех компонентов для автомобилей и запустить аптечный ретейл для защиты растений.

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Инвестиции Дубна Промышленность ПМЭФ-2024

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