Подозреваемого в угрозе убийством задержали в Коломне

Следуя по маршруту патрулирования, стражи порядка заметили мужчину, схожего по внешним признакам с разыскиваемым по ориентировке. Ранее из-за бытовой ссоры подозреваемый угрожал своей сожительнице убийством и пытался ее задушить. Пострадавшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном.

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