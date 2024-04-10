Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Наро-Фоминске
Сотрудники Росгвардии в Наро-Фоминске совместно с представителями полиции задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. При личном досмотре у мужчины обнаружили сверток, внутри которого находился полимерный пакет с неизвестным порошковым веществом.
Подозреваемым оказался 37-летний житель Кировской области. Экспертиза установила, что изъятый материал оказался наркотическим веществом «мефедрон» общей массой 3,05 грамма. По данному факту проводится проверка.
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