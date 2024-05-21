Подозреваемого в краже велосипеда задержали в Кашире
Росгвардия Московской области задержала 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, который украл велосипед у ребенка. Инцидент произошел в Кашире.
Вечером стражи порядка увидели плачущего мальчика, который стоял на дороге. Ребенок рассказал правоохранителям, что несколько минут назад неизвестный мужчина забрал у него велосипед и скрылся на транспортном средстве.
Подозреваемого быстро нашли. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что похищенный велосипед планировал использовать для перевозки строительных материалов. По данному факту проводится проверка.
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