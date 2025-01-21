Подозреваемого в краже средств с чужой банковской карты задержали в Воскресенске

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» прошли соревнования по силуэтной стрельбе из пневматической винтовки и мастер-класс для юных снайперов. В состязаниях приняли участие 80 ребят из Подольска, Бутова и Ступина.

Во втором этапе зимнего кубка «Атаман» сезона 2024–2025 года по силуэтной стрельбе из пневматической винтовки за звание самого меткого боролись спортсмены трех возрастных категорий: «Дети от семи до девяти лет», «Подростки 10-11 лет» и «Подростки 12-14 лет». Мишенями служили силуэтные фигуры птиц и зверей. Юные снайперы стреляли из положения сидя с четырех дистанций: 10 метров, 12 метров, 15 метров и 18 метров.

Спортсмены из Подольска завоевали четыре призовых места. Серебряную медаль вручили Елизавете Мацаевой и Ивану Кинжибалову, а бронза досталась Артемию Газизову и Кириллу Новоселову.

Помимо турнира для спортсменов провели и мастер-класс по стрельбе из высокоточных пневматических винтовок PCP Ataman. Руководитель стрелковой школы «Выстрел» из Бутово Андрей Пыхалов отметил, что современное оружие подходит как новичкам, так и профессионалам.

Напомним, что в этом спортивном сезоне в Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» состоится серия турниров по стрельбе для детей и взрослых. Третий этап зимнего кубка «Атаман» проведут в марте.