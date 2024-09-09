09 сентября 2024, 11:27

Подозреваемого в краже обуви из магазина задержали в Щелкове

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в краже кроссовок из гипермаркета. Им оказался 25-летний местный житель.

Инцидент произошел вечером на Пролетарском проспекте. Стражи порядка прибыли в торговый центр после срабатывания тревожной кнопки. Как выяснилось, посетитель выбрал новую пару обуви, переобулся и попытался незаметно выйти из магазина.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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Росгвардия Щелково
09 сентября 2024, 11:27
Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности при работе электроприборов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Осень постепенно вступает в свои права: ночи становятся холоднее и скоро жители Подмосковья начнут активно использовать электроприборы для обогрева домов. Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила, которые позволят сделать эксплуатацию оборудования безопасным.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако отметил, что владельцы домов должны регулярно проверять электропроводку, измерять сопротивление изоляции и поддерживать исправность розеток, рубильников и выключателей. По его словам, это поможет вовремя обнаружить и устранить неисправности, которые могут привести к пожару.

Помимо этого, нельзя перегружать сеть, одновременно используя несколько мощных электроприборов, а также запрещено использовать самодельные или неисправные устройства.

«Электрообогреватели нельзя оставлять включенными на ночь, а размещать их нужно на безопасном расстоянии от занавесок и мебели. Запрещено использовать нагревательные приборы в помещениях, где хранятся лакокрасочные материалы, растворители или другие легковоспламеняющиеся жидкости», - заключил Плевако.

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Спасатели Электричество
09 сентября 2024, 09:37
Более 500 жителей аварийных домов в Королеве переселят по программе реновации
Министерство жилищной политики Московской области
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Группа «Самолет» построит современный жилой комплекс в Королеве по программе реновации. В состав войдут три корпуса с детским садом, пристройкой к школе и парковками. Разрешение на строительство первого дома выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Проект под названием «Галактика» отразит историю наукограда и его роль в освоении космоса. Три дома отразят цветовую палитру трех небесных тел: Марса, Сатурна и Луны.В оформлении общих пространств примет участие художник Антон Бунденко - он украсит входные группы красивыми панно на тему науки.

В новый жилой комплекс переселят 506 жителей из 13 ветхих и аварийных домов на улицах Советская, Чапаева, Водопроводная и Фабричная.

По замыслу девелопера, большинство квартир в новых домах будут выполнены в евро-формате. Это две спальни и просторная кухня-гостиная. В линейку также войдут более крупные квартиры с тремя и четырьмя спальнями, а также варианты с гардеробной, гостевым санузлом и балконом.

Сейчас в Подмосковье запущено уже 17 проектов реновации. Это когда переселение из аварийного жилья происходит за счет инвестора, строящего новые комплексы. Такой подход позволяет решить проблему с ветхим жилым фондом и создать комфортные условия для жизни людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда - на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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Королев
08 сентября 2024, 20:37
Лесной пожар ликвидировали в Ступине
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пожар потушили в Ступинском участковом лесничестве. Возгорание площадью тысяча квадратных метров обнаружили с помощью системы видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 12 пожарных и пять единиц техники.

Потребовалось около двух часов, чтобы ликвидировать низовое горение.

Причина - поджог. Подозреваемых уже установили, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей; для должностных - до 110; для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Ступино
08 сентября 2024, 20:17
Новый спортинвентарь получили школьники Люберец благодаря акции «Мячи — детям»
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Акцию «Мячи — детям» провели в Люберцах. Член правления федерации футбола округа Дмитрий Кудинов передал волейбольные и баскетбольные мячи ученикам школы № 51 и гимназии № 24.

Дмитрий Кудинов сообщил, что продолжает реализовывать программу «Мячи - детям» и теперь учащиеся еще двух школ будут заниматься физической культурой и спортом с обновленным инвентарем.

Напомним, что благотворительная акция стартовала несколько лет назад и охватила образовательные учреждения Люберец, Дзержинского и других округов Московской области. Проект также распространился на новые территории РФ, включая ДНР, ЛНР и Абхазию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Люберцы Школьники Общественные акции

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