13 июня 2024, 18:08

Подозреваемого в краже электроинструментов задержали в Ленинском округе

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержала подозреваемого в краже электроинструментов в строительном магазине. Им оказался 33 гражданин.

Стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в строительном гипермаркете. Оказалось, что покупатель переклеил штрих-коды с дорогих товаров на более дешевые, после чего попытался пробить их на кассе самообслуживания.

Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Росгвардия Кражи Полиция
13 июня 2024, 18:25
Минтранс Подмосковья: график поездов Казанского направления скорректируют в июне
ЦППК
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Расписание движения поездов Казанского направления и МЦД-3 скорректируют по выходным дням в июне. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на ЦППК.

Изменения вызваны работами по модернизации инфраструктуры между станциями Сходня и Химки. Их будут проводить с 06:50 15 июня до 06:50 17 июня и в то же время с 22 по 24 июня, а также с 29 июня по 1 июля.

Поезда будут ходить с увеличенными интервалами. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ЦППК или в мобильном приложении.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Поезда
13 июня 2024, 18:17
Подмосковье победило на всероссийских соревнованиях по мини-лапте
фото: Евгений Тынчеров
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Представители Подмосковья взяли золото на всероссийских соревнованиях по мини-лапте «Золотая бита». Участниками турнира стали спортсмены 13-14 лет, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковье представляли воспитанники спортивных школ из Раменского и Домодедова. На чемпионате ребята одолели соперников из Ярославской, Челябинской, Тульской, Курской и Воронежской областей, а также Удмуртской Республики и Краснодарского края.

Всего участниками соревнований стали 20 команд из 15 субъектов России. Напомним, чемпионат прошел в Анапе в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
13 июня 2024, 18:17
Директор лагеря «Литвиново» получил награду ко Дню соцработника
Министерство социального развития Подмосковья
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Торжественное мероприятие в честь Дня социального работника провели в здании правительства Московской области. В числе выдающихся сотрудников сферы награду получил директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации, на базе которого работает детский лагерь «Литвиново», Дмитрий Еремейцев.

На протяжении многих лет комплексный центр под руководством Дмитрия Еремейцева оказывает ценную помощь жителям Подмосковья. В оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске проводятся программы «Мать и Дитя» для мам особенных ребят, смены для детей в трудной жизненной ситуации и детей участников СВО.

В 2023 году в лагере «Литвиново» отдохнуло 5788 детей, в этом году планируется оздоровление 4000 ребят.

«Сегодня мы отметили и наградили тех, кто занимается благородным делом - сотрудников социальной сферы. Ежедневно эти работники дарят каплю тепла, доброты и заботы тем, кто нуждается в помощи. Хотим еще раз выразить им благодарность», - поздравила соцработников заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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Наро-Фоминск Награды
13 июня 2024, 17:49
Футбольный фестиваль ЦСКА пройдет в Одинцове 15 июня
Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» для игроков 11-12 лет пройдет на Центральном стадионе в Одинцове. О мероприятии сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Организаторы фестиваля подготовили программу с показательными выступлениями и конкурсами, а также автограф-сессию с обладателем Кубка УЕФА Алексеем Березуцким.

Главная часть дня - просмотр юных подмосковных футболистов 2013 и 2014 годов рождения. Ребятам предстоит показать свои быстроту, ловкость, технику ведение мяча, передачу и удары. У самых талантливых появится шанс попасть в академию ЦСКА и спортшколу «Одинцово».

​Для участия в фестивале понадобится обязательная регистрация по ссылке. При этом мероприятие может посетить любой желающий, для этого регистрация не понадобится.

​Место проведения: Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 19 (центральный стадион города Одинцово). Сбор участников в 9:00, начало в 10:00.

​Мероприятие состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЦСКА Футбол Фестивали

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