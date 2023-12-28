Духин отметил, что губернатор Андрей Воробьев совершает две-три поездки в неделю и в каждой из них встречается с людьми.

«Причем это не какие-то специально отобранные люди - подойти может любой, никаких запретов в этом отношении нет. Это наш принцип, наша идеология - и с этими людьми строятся разговоры», - подчеркнул зампред областного правительства.

Он добавил, что во время разговоров всплывают проблемы, иногда серьезные, такие, которые невозможно решить мгновенно. Потом в доме правительства проходят совещания, на которых поднимают эти темы. Для ответов приглашают людей, отвечающих за ту или иную сферу, идет поиск решений.

«За часть этой рутины, в том числе, отвечает наша команда. И нам кажется, что в принципе никакого другого формата коммуникации и нельзя представить себе в 2023 году, потому что люди к этому привыкли. Люди хотят коммуницировать именно таким образом. Весь вопрос только в том, чтобы мы могли держать темп, обеспечивать нужную частоту таких коммуникаций», - резюмировал Духин.

Полное интервью с ним можно увидеть на всех площадках «360».

«Мало общения не бывает, и оно должно происходить и в цифровой сфере, и в медийной, и в коммуникационной, и, конечно, в личной, когда вы сидите или находитесь рядом, можете пожимать друг другу руки, смотреть в глаза. Никакая „цифра“ этого не заменит», - отметил он.