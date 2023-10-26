Подольское предприятие «Арматех» подвело итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»
Компания «Арматех» из Подольска, занимающаяся разработкой продуктов для электросетевого комплекса, поставила перед собой цель увеличить количество отгрузок комплексных поставок на 10%. Эта цель будет достигнута за счет внедрения инструментом бережливого производства.
«Арматех» подвела итоги реализации нацпроекта «Производительность труда», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Специальная группа, созданная на предприятии, на протяжении трех месяцев проводила диагностику пилотного потока «управление цепочкой комплексных поставок».
В результате проделанной работы удалось выяснить ключевые проблемы и поставить задачи по их устранению. По результатам диагностики перед рабочей командой проекта были поставлены следующие цели: увеличить количество выставленных счетов на комплексные поставки на 11%, количество отгрузок (реализаций) комплексных поставок на 10%, а время протекания процесса сократить на 10%.
Соответствующие цели предприятие достигнет за счет внедрения методик бережливого производства, которые помогут нарастить эффективность циклов на заводе.
Отметим, что подать заявку на участие в национальном проекте «Производительность труда» компания может на портале Производительность.рф.
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