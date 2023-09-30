Подольский ОКБ «Гидропресс» отметил День атомщика

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На сегодняшний день на предприятии трудятся 1570 работников. В разные годы специалисты «Гидропресса» создавали проекты промышленных и исследовательских реакторов, ядерные паропроизводящие установки для атомных подводных лодок и парогенераторы для первой в мире АЭС.

Замглавы администрации городского округа Иван Шляхтин лично вручил сотрудникам ОКБ почетные награды и отметил, что предприятие было и остается передовым.

«Экспериментальная база располагает полномасштабным стендами, на которых проводятся испытания. Благодарю вас за добросовестный труд, создающий мощную производственно-технологическую базу, которая обеспечивает обороноспособность и энергетическую безопасность России», - сказал он.

Отдельной благодарности удостоили работницу Людмилу Тыняеву, которая продолжает двухсотлетнюю семейную династию. Она устроилась на предприятие в 1972 году. Сейчас Людмила создает тензорезисторы - приборы, которые измеряют деформацию деталей на атомных станциях.

В ходе торжественной программы трудовой коллектив ОКБ «Гидропресс» отметили благодарностью главы округа Дмитрия Жарикова за высокий профессионализм и большой вклад в развитие атомной отрасли.