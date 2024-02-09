Подольский кабельный завод закупил новое оборудование на 120 миллионов рублей

По словам директора компании Михаила Громова, всего на предприятии работают более 600 сотрудников, а за 80 лет существования завода уже появились трудовые династии.

«В 2023 году освоили более 120 миллионов рублей и направили эти деньги на новое оборудование. В том числе на технику для волочения, погрузчики, оборудование для центральной заводской лаборатории. Утверждаем техплан на 2024 год. Набираем дополнительный состав молодых работников, обучаем», - рассказал Громов.

Он отметил, что на предприятии ждут выпускников колледжей и вузов, а любой сотрудник может получить высшее образование по электротехнике и кабельной отрасли в институтах Владимира, Кольчугино и Перми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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