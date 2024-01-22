Подольск в пятый раз стал местом проведения мотокросса памяти гонщика Виктора Арбекова

Принять участие в мотокроссе приехали спортсмены и любители в возрасте от 10 до 70 лет. Подольская трасса в селе Покров построена специально для соревнований имени Виктора Арбекова.

По традиции открыли мотокросс дети на мотоциклах с объемом двигателя от 65 до 85 кубов. Далее на трассу выехали участники постарше на более мощных мотоциклах. В завершении - любители и ветераны этого экстремального вида спорта.

Соревнования проводились по пяти классам. В этот раз подольские мотогонщики показали отличные результаты, заняв четыре призовых места.

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