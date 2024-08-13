13 августа 2024, 12:27

Подмосковью подтвердили наивысший кредитный рейтинг

Министерство экономики и финансов МО
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Московской области подтвердили наивысший кредитный рейтинг ААА, который регион получил в феврале 2024 года. К соответствующим выводам пришли специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Рейтинги облигационных займов региона тоже сохранили уровень ААА (RU). Как подчеркивают специалисты, стабильность рейтинга достигнута рядом факторов, среди которых высокий уровень развития экономики, низкая долговая нагрузка и другие.

В пресс-релизе агентства говорится, что при оценке кредитного рейтинга Подмосковья ключевыми факторами стали высокая операционная эффективность бюджета и гибкая структура расходов.

По мнению экспертов АКРА, превышение доходов региона над его расходами положительно повлияло на ряд показателей бюджетного профиля. Это положение, как ожидается, сохранится в долгосрочной перспективе при условии умеренных темпов роста текущих расходов Московской области.

Непосредственное влияние на рейтинговую оценку оказал высокий уровень диверсификации экономики региона. На территории Московской области расположены восемь наукоградов, пять ОЭЗ и три инновационных территориальных кластера. Областное правительство активно стимулирует развитие экономики, используя налоговые стимулы и другие меры поддержки.

Более подробную информацию о рейтинге можно найти на официальном сайте АКРА.

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Рейтинги Экономика
13 августа 2024, 13:21
Школьники из Лосино-Петровского поучаствовали в турнире по парковому гольфу
https://t.me/losp_svsh2/3537
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Активисты «Движения Первых» из Свердловской школы № 2 поучаствовали в турнире по парковому гольфу. Он прошел в парке Щелкова.

В начале мероприятия для спортсменов провели мастер-класс по парковому гольфу. Профессионалы этого вида спорта рассказали историю игры. А после стартовал сам турнир.

Участие в событии приняли вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун и председатель регионального отделения «Движения первых» в Подмосковье Юрий Макеев.

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Спортсмены Лосино-Петровский
13 августа 2024, 12:56
Школу в ЖК «Ярославский» в Мытищах откроют в сентябре
группа ПИК
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Школу на 1650 мест продолжают строить в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Учреждение откроется в сентябре.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, готовность объекта уже превысила 93%. Учреждение возводит компания ПИК за счет внебюджетных средств.

В здании уже установили стеклопакеты, завершили утепление, продолжают работы по подключению коммуникаций. На объекте трудятся 370 человек.

«Завершаются фасадные и отделочные работы. Идет монтаж лифтового оборудования и осуществляется благоустройство территории», - добавили в министерстве.

Площадь школы превысит 22 тысячи квадратных метров, в ней обустроят учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотеку с читальным залом и другие помещения.

Всего на территории ЖК заселили 23 жилых домов, открыли четыре детских сада, поликлинику и две школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Мытищи Строительство
13 августа 2024, 12:56
Семь гидравлических испытаний теплосетей провели в Реутове с начала лета
Администрация Реутов г. о.
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Герметичность инженерных коммуникаций проверяют коммунальщики в Реутове. Это позволит избежать аварий в осенне-зимний период.

Подготовку к отопительному сезону и состояние городской инфраструктуры обсудили на оперативном совещании с главой городского округа Реутов Филиппом Науменко.

«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева на оперативном совещании с коллегами рассмотрели готовность Реутова к осенне-зимнему сезону. Особое внимание уделяем теплоизоляции зданий и состоянию внутренних инженерных систем. После опрессовки часть соединений нуждается в ремонте, важно добиться их полной герметичности. Так же проверяем чердаки, подвалы, окна и двери в подъездах», - сказал глава муниципалитета.

Более половины домов Реутова уже получили паспорта готовности. Все остальные объекты должны оформить их до сентября.

Параллельно к зиме готовят котельные. Сейчас технические работы идут на двух объектах. Всего летом провели уже семь гидравлических испытаний.

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ЖКХ Реутов
13 августа 2024, 12:55
Дмитровский округ отправил хирурга и анестезиолога в помощь жителям Курска
Администрация Реутов г. о.
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Два специалиста Дмитровской больницы отправились в Курск, чтобы помочь пострадавшим жителям. Работать с ранеными будут хирург Фанис Иржанов и анестезиолог Михаил Резенов.

Дмитровские врачи вместе со своими коллегами из Подмосковья будут работать в лечебных учреждениях Курской области. В Дмитровскую больницу они вернутся после командировки.

«Мы не могли оставаться в стороне. Наша задача как врачей, как граждан России - помогать людям там, где наша профессиональная помощь в этот момент наиболее востребована», - рассказали медики.

Напомним, в Дмитрове открыты пункты приема гумпомощи для жителей Курской области. Они работают в молодежном центре «Сфера» по адресу: улица Махалина, 40; а также в молодежном центре «Квартал» по адресу: Большевистская улица, 20.

Сейчас существует потребность в генераторах, газовых горелках, бытовой технике, зарядных устройствах, воде и продуктах с долгим сроком хранения, лекарствах, средствах личной гигиены, канцелярии, одеялах и одежде.

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Врачи Дмитров

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