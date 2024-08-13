Подмосковью подтвердили наивысший кредитный рейтинг

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Рейтинги облигационных займов региона тоже сохранили уровень ААА (RU). Как подчеркивают специалисты, стабильность рейтинга достигнута рядом факторов, среди которых высокий уровень развития экономики, низкая долговая нагрузка и другие.

В пресс-релизе агентства говорится, что при оценке кредитного рейтинга Подмосковья ключевыми факторами стали высокая операционная эффективность бюджета и гибкая структура расходов.

По мнению экспертов АКРА, превышение доходов региона над его расходами положительно повлияло на ряд показателей бюджетного профиля. Это положение, как ожидается, сохранится в долгосрочной перспективе при условии умеренных темпов роста текущих расходов Московской области.

Непосредственное влияние на рейтинговую оценку оказал высокий уровень диверсификации экономики региона. На территории Московской области расположены восемь наукоградов, пять ОЭЗ и три инновационных территориальных кластера. Областное правительство активно стимулирует развитие экономики, используя налоговые стимулы и другие меры поддержки.

Более подробную информацию о рейтинге можно найти на официальном сайте АКРА.

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