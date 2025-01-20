Подмосковью доверили тестирование проекта по онлайн-голосованию при смене УК в жилых домах

В обязательном порядке сохранят альтернативный способ - отдать бумажный бланк администратору или зайти в ГИС ЖКХ через МФЦ, поскольку старшему поколению так может быть удобнее.

В пилотном проекте приняли участие 47 городских округов Подмосковья. Лидер на сегодняшний день - Одинцово, где почти половина голосов собственников - 49% - уже получена в электронном виде. А в одном из многоквартирных домов в Лосино-Петровском этот уровень достиг почти 80%.

Подмосковье проведет в 2025 году тестовый проект, цель которого - устойчивый диалог управляющих компаний с жителями. Позже, когда регион опробует новую программу, ее могут распространить на всю страну, сказал губернатор Андрей Воробьев.

О проекте При онлайн-голосовании в ГИС ЖКХ, то есть на платформе госуслуг , каждый голос защищен, есть электронный протокол. Все честно и законно сразу, без дополнительных проверок.

Главная задача - убедить жителей переходить в онлайн-формат, разъяснить каждому алгоритм, помогать сориентироваться в приложении или на портале.

Каждый год в Подмосковье вносят тысячи изменений в реестр лицензий управляющих компаний, что, конечно, не способствует качеству, прозрачности и понятной стоимости услуг для жителей.

«История этих отношений весьма сложная. Всегда они были в бумаге, причем те подписи, которые были на листе, не всегда были известны тем, кто жил в подъезде или доме. Сейчас эксперимент говорит о том, что электронное взаимодействие дает очень заметный результат и способствует качеству УК, если она не удовлетворяет требованиям», - сказал Андрей Воробьев.

«Когда субъекту доверяют тот или иной эксперимент, безусловно, мы очень рассчитываем, что своими технологиями удачно его реализуем. И его можно распространять на всю нашу страну», - сказал глава Подмосковья.

Речь идет о проведении общих собраний собственников квартир с помощью системы ГИС ЖКХ. Обычно там принимают основные решения по управлению многоквартирными домами, в том числе выбирают управляющую компанию.

Когда голосование происходит на бумаге, недобросовестные УК этим пользуются и фальсифицируют бюллетени, происходит незаконная смена компании.