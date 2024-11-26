Подмосковья Система-112 приняла свыше 11 миллионов вызовов с января

С января в Систему-112 поступило 11,7 миллиона вызовов. Операторы отреагировали на 10,7 миллиона обращений, еще 990 тысяч было сброшено заявителем.

В службе отметили, что в регионе снизилось количество вызовов в экстренные службы. Так, жители оставили на 882 обращения в скорую помощь меньше, чем годом ранее. Кроме того, на число вызовов в пожарную охрану, снизилось на 81, в полицию - на 110,4 тысячи, в ГИБДД - на 11,5 тысячи, в газовую службу - на 765 тысячи.

Система-112 работает круглосуточно без выходных. С начала ее работы операторы приняли 94,8 миллиона вызовов.

«Важно помнить, что в случае возникновения экстренной ситуации необходимо незамедлительно обращаться в Службу спасения. Операторы готовы оказать помощь и направить необходимые службы на место происшествия», - отметили в ведомстве.