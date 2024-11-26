26 ноября 2024, 17:27

Подмосковья Система-112 приняла свыше 11 миллионов вызовов с января

Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Подмосковная Система-112 обработала свыше 11,7 миллиона вызовов с начала года. При этом количество обращений в экстренные службы снизилось по сравнению с таким же периодом прошлого года.

С января в Систему-112 поступило 11,7 миллиона вызовов. Операторы отреагировали на 10,7 миллиона обращений, еще 990 тысяч было сброшено заявителем.

В службе отметили, что в регионе снизилось количество вызовов в экстренные службы. Так, жители оставили на 882 обращения в скорую помощь меньше, чем годом ранее. Кроме того, на число вызовов в пожарную охрану, снизилось на 81, в полицию - на 110,4 тысячи, в ГИБДД - на 11,5 тысячи, в газовую службу - на 765 тысячи.

Система-112 работает круглосуточно без выходных. С начала ее работы операторы приняли 94,8 миллиона вызовов.

«Важно помнить, что в случае возникновения экстренной ситуации необходимо незамедлительно обращаться в Службу спасения. Операторы готовы оказать помощь и направить необходимые службы на место происшествия», - отметили в ведомстве.

Спасатели
26 ноября 2024, 17:32
Юные патриоты из Химок побывали на закрытии поискового сезона в Можайске
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Воспитанники военно-патриотической организации «Сова» имени Дмитрия Кириллова и отряда «Страж» представили Химки на церемонии закрытия поискового сезона «Вахта памяти» в Можайске. Участниками мероприятия стали более 700 активистов поисковых отрядов и патриотических организаций Подмосковья.

Церемонию закрытия поискового сезона «Вахта памяти» провели в Бородинском музее-заповеднике Можайского городского округа, ее приурочили ко Дню поисковика Московской области.

Руководители организаций подвели итоги и озвучили планы на будущий сезон. Торжественную часть завершили награждением особо отличившихся бойцов, среди тех, кого отметили - глава химкинского поискового отряда «Страж» Илья Дробышев.

«В этом году удалось найти останки 388 павших в ходе Великой Отечественной войны солдат, а также установить судьбу еще девятнадцати. В церемонии приняли участие их родственники. Они очень благодарны за ту важную и нужную работу, которую проделали подмосковные поисковые организации. Всего в регионе их - 113, в которых состоят более трех тысяч человек. Каждый вносит лепту в сохранение исторической памяти о подвиге героев, отдавших свою жизнь за Родину», - отметила глава Министерства информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

После церемонии участники мероприятия отправились на экскурсию по музею.

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Химки Патриотизм
26 ноября 2024, 17:29
Импортозамещающее производство систем вентиляции запустят в Балашихе
Фото компании "Ялка"
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Компания «Ялка» присоединилась к программе «Земля за 1 рубль» в Подмосковье и планирует построить в Балашихе высокотехнологичный производственно-складской комплекс. Здесь будет налажено импортозамещающее производство вентиляционного и кондиционирующего оборудования.

«Для запуска импортозамещающего производства компания намерена вложить около 209 миллионов рублей. Этот проект позволит создать 50 новых рабочих мест. Запуск предприятия ожидается в 2027 году», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, после выхода на полную мощность компания сможет ежегодно выпускать около 3,8 тысячи единиц оборудования. Новый комплекс позволит частично заменить продукцию ушедших с рынка компаний и выпускать оборудование, аналогичное зарубежному.

В ведомстве добавили, что компания планирует перенести действующее производство на новую площадку, чтобы расшириться и внедрить современные технологии. Предприятие занимается разработкой, производством и обслуживанием вентиляционного и противопожарного оборудования, применяемого в различных отраслях, включая социальные и промышленные объекты. Среди клиентов - государственные и частные заказчики, например, московский метрополитен.

Инвестиции Бизнес Балашиха
26 ноября 2024, 17:02
Сотрудников подмосковных заводов стало на 5% больше за год
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Количество сотрудников на промышленных предприятиях Подмосковья превысило 505 тысяч. Наибольший рост числа специалистов отметили в секторе производства машин и оборудования.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, такие показатели подтверждают активное развитие промышленности.

«По итогам сентября 2024 года общая численность сотрудников на промпредприятиях Подмосковья составляет более 505 тысяч человек. По сравнению с годом ранее рост составил 4,8%, что подтверждает активное развитие промышленности региона», - сказала Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в сфере производства машин и оборудования количество сотрудников увеличилось на 17%. Показатель в области обработки древесины составил 15%, а в секторе компьютерной техники и оптических изделий - 9%.

В регионе также работает программа «Кадры для импортозамещения», по которой компании сотрудничают с образовательными учреждениями. Таким образом предприятия уже заключили около 120 соглашений на подготовку специалистов.

Заводы Промышленность
26 ноября 2024, 16:57
Спортсмены из Химок стали призерами чемпионата Подмосковья по капоэйре
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Капоэйристы из городского округа Химки представили округ на чемпионате и первенстве Подмосковья. Воспитанники группы Escalada Capoeira выиграли две серебряные и две бронзовые медали.

Серебро в возрастной группе 13-15 лет взяли Мария Щекотилина и Тимофей Крылов. Среди участников 16-17 лет третью ступень пьедестала занял Илья Лобанов. Взрослый зачет с бронзой завершил Вячеслав Росс, он также выступил в качестве бокового судьи.

Участие в чемпионате приняли около 70 человек из шести спортивных клубов Подмосковья. Состязания прошли в четырех возрастных категориях: 10-12, 13-15, 16-17 лет и взрослые.

Напомним, что ранее спортсмены из Химок стали призерами XVI Всероссийских юношеских игр по капоэйре. Ребята заслужили медали всех трех категорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки

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