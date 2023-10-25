Подмосковный женский хоккейный клуб «Торнадо» одержал пятую победу подряд
Спортсменки женского хоккейного клуба «Торнадо» из Дмитрова одержали пятую победу подряд в регулярном сезоне. Они обыграли хоккеисток клуба «Белые Медведицы» из Челябинска.
Матч прошел в Дмитрове 24 октября. По итогам 12 встреч клуб «Торнадо» оказался на шестом месте турнирной таблицы, набрав 14 очков.
Еще один клуб «7.62» из Воскресенска уступил команде «Агидели» из Уфы со счетом 7:0. Заключительный матч серии состоится 26 октября в 15:00.
«После первой встречи ходили расстроенные, разобрали ошибки. Начали этот матч лучше. Не реализовали свои моменты в первом периоде, не смогли забить голы и много удалялись», - прокомментировала исход матча нападающая «7.62» Валерия Дрындина.
Она подчеркнула, что команда подготовится морально к следующему матчу и устранит ошибки.
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