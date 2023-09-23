Подмосковный ЗАГС проведет прямую линию на тему «Проставление апостиля»
Первый замначальника Главного управления ЗАГС Московской области Ольга Малахова Ольга проведет прямую линию. Тема мероприятия — «Проставление апостиля».
Прямая линия пройдет 25 сентября в 10:00. На ней Малахова ответит на вопросы, кто может обратиться за апостилем, на какие документы он проставляется, как госпошлина при этом предусмотрена, какие нужны документы, а также о сроках и отказах в приеме бумаг.
К мероприятию можно присоединиться по ссылке.
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Первый замначальника Главного управления ЗАГС Московской области Ольга Малахова Ольга проведет прямую линию. Тема мероприятия - «Проставление апостиля».