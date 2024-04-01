Подмосковный яхтсмен Сергей Комиссаров победил на стартовом этапе соревнований за Кубок России
Спортсмен из Подмосковья Сергей Комиссаров взял золото на первом этапе Кубка России по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Яхтсмен занял первое место по итогам гонки в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. Комиссаров выступает за центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта в Долгопрудном.
Напомним, первый этап Кубка России по парусному спорту проходил с 24 по 30 марта в Сочи.
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