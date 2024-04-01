Подмосковный яхтсмен Сергей Комиссаров победил на стартовом этапе соревнований за Кубок России

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Яхтсмен занял первое место по итогам гонки в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. Комиссаров выступает за центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта в Долгопрудном.

​Напомним, первый этап Кубка России по парусному спорту проходил с 24 по 30 марта в Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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