01 апреля 2024, 19:04

Подмосковный яхтсмен Сергей Комиссаров победил на стартовом этапе соревнований за Кубок России

Фото: Елена Разина
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Спортсмен из Подмосковья Сергей Комиссаров взял золото на первом этапе Кубка России по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Яхтсмен занял первое место по итогам гонки в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. Комиссаров выступает за центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта в Долгопрудном.

​Напомним, первый этап Кубка России по парусному спорту проходил с 24 по 30 марта в Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
01 апреля 2024, 19:03
Более 40 дорожных ям устранили в Домодедове и в Ленинском городском округе
ГБУ МО «МОСАВТОДОР»
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Специалисты Мосавтодора устранили более 40 дорожных ям в городских округах Домодедово и Ленинский. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.

Как отметили в ведомстве, в Домодедове дорожное покрытие отремонтировали в деревне Барыбино и в микрорайоне Востряково на улице Донбасской, а в Ленинском городском округе ямы устранили в поселке Развилка на Проектируемом проезде.

Ямочный ремонт во всех округах Московской области продлится до 1 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа Ленинский округ
01 апреля 2024, 18:58
Свыше 50 контейнерных площадок модернизируют в Химках в апреле
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В рамках месяца чистоты и благоустройства в городском округе Химки стартовал проект по модернизации контейнерных площадок. Всего обновят 54 площадки, предназначенныех для сбора крупногабаритного мусора и твердых коммунальных отходов.

Работы проведут в соответствии с едиными стандартами. К площадкам оборудуют удобные подъезды для спецтехники. При этом особое внимание уделят тому, чтобы маршруты для техники не пересекались с линиями электропередач и не нарушали целостность подземных и воздушных коммуникаций.

Около мест сбора мусора установят ограждения с трех сторон. Кроме того, в рамках системы «Безопасный регион» по периметру площадок разместят камеры видеонаблюдения.

Ранее в Химках приняли меры для обеспечения свободного доступа коммунальной техники к контейнерным площадкам: установили 372 знака «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Наличие этих знаков делает парковку автотранспорта возле площадок административным нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Мусор
01 апреля 2024, 18:49
Схема движения маршрута № 369К изменится в Шатуре с 6 апреля
Unsplash
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С 6 апреля в Шатуре изменится схема движения маршрута № 369К. В региональном Минтрансе уточнили, что теперь автобусы будут следовать до МЦД Раменское.

Ежедневно автобус, следующий по новой схеме движения, будет выполнять два рейса. Первый рейс будет отправляться от поселка Мишеронского в 03:10, а последний - от МЦД Раменское в 10:00.

Оплатить проезд можно будет банковскими или транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Шатура
01 апреля 2024, 18:47
Замглавы городского округа Кашира Тертышников рассказал о ремонте плотины на реке Сухая Любинка в деревне Знаменское
Медиасток.рф
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Ремонт плотины реке Сухая Любинка в деревне Знаменское вызвал беспокойство у жителей городского округа Кашира. Многие опасаются остаться заблокированными в городе, ведь дорога, по которой сейчас невозможно проехать, одна из самых популярных у горожан.

На вопросы, что произошло с дорогой и как жителям выбираться из города, «360» ответил заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников.

По его словам, произошел размыв тела плотины пруда на реке Сухая Любинка в деревне Знаменское.

«Плотина муниципальная, в настоящее время проезд через нее перекрыт, организовано дежурство оперативных сотрудников. Проведен подворовый обход территории, где находятся 19 жителей, все они имеют альтернативное жилье, но отказались от эвакуации. Угроза жизнедеятельности населению отсутствует, участки не подтоплены. В настоящее время ведутся работы по строительству альтернативной пешеходной переправы»,- рассказал Тертышников.

Он добавил, что подрядчик уже приступил к ремонтным работам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Замглавы городского округа Кашира Тертышников рассказал о проблемном участке дороги из-за размыва плотины

Дороги Кашира Ремонтные работы Реки

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