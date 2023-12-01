Подмосковный врач Виктор Саранчев рассказал о современных методах борьбы со СПИДом

Пациенты с ВИЧ-инфекцией получают в Подмосковье бесплатные лекарства, медицинское обслуживание, все необходимые противовирусные препараты.

«Госпитализация таких больных может длиться месяцами. Очень сложная диагностика, очень дорогостоящее обследование. До 12 месяцев уходит на то, чтобы вытащить человека с того света. Но после лечения пациенты становятся полноценными членами общества и живут обычной жизнью - работают, рожают детей. Однако сам период лечения в острой фазе болезни невероятно сложный, не все его преодолевают», - рассказал Виктор Саранчев.

По словам врача, в 90-е годы в России был сильный подъем заболеваемости из-за наркомании, но тогда на эту проблему не обращали должного внимания. Ситуация улучшилась после того, как оборот наркотиков взяли под контроль. Виктор Саранчев подчеркнул, что сейчас большинство пациентов заражаются не через иглу, а половым путем.

В начале 2000-х годов произошла настоящая революция в медицине. Начали применять антиретровирусную терапию, которая заключается в регулярном приеме нескольких противовирусных препаратов.

«Благодаря этому ВИЧ-положительные пациенты смогли вести нормальный образ жизни, а также перестали передавать вирус другим людям половым путем даже при незащищенных контактах. Терапия также позволяет ВИЧ-положительным родителям естественным путем зачать и родить здорового ребенка. Соблюдая терапию, люди живут по 25 лет и дольше», - рассказал Виктор Саранчев.

Врач посоветовал внимательно отслеживать новых партнеров и не стесняться спрашивать справку на отсутствие инфекции. Бесплатное тестирование на ВИЧ можно сделать в любой поликлинике по месту жительства. Анализы нужно сдавать каждый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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