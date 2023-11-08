Подмосковный врач рассказал об опасности гонконгского гриппа для детей и пожилых людей

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Как сообщают представители Роспотребнадзора, в нескольких регионах России зафиксировали вспышки гонконгского гриппа. Это заболевание дыхательных путей, которое вызывается особым серотипом гриппозного вируса.

Врач-терапевт ГБУЗ Московской области «Протвинская больница» Роберт Мелконян сообщил, что заболевание передается воздушно-капельным и контактным путем.

При этом симптоматика мало отличается от любого другого гриппа - у человека поднимается высокая температура и появляется сухой кашель, заложенность горла, головная боль и ломота в теле.

«Опасен этот грипп для детей и пожилых людей из-за слабого иммунитета», - отметил Роберт Мелконян.

Специалист обратил отдельное внимание, что гонконгский грипп может привести к серьезным осложнениям, например, пневмонии.

«При обнаружении симптомов ОРВИ следует незамедлительно обратиться к врачу. Самолечением заниматься не следует. Этим, к сожалению, страдают все. Что должен делать человек, который задумывается о своем здоровье? Вакцинироваться», - подытожил врач.

Напомним, первая пандемия этого гриппа охватила Гонконг в 1968 году. В течение всего нескольких лет заболевание распространилось на Вьетнам, США, Австралию и некоторые страны Африки.

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