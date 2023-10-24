Подмосковный врач Эдуард Патрин назвал способы профилактики инсульта
В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом заведующий неврологическим отделением Домодедовской больницы Эдуард Патрин рассказал, как снизить риск появления этого недуга. В этом помогут здоровый образ жизни, физические нагрузки и отдых.
Эдуард Патрин напомнил, что причинами инсульта могут быть генетические факторы, врожденные аномалии сосудов и сердца, артериальная гипертензия, сильный стресс и вредные привычки.
«При наличии таких признаков заболевания как тошнота, головокружение, помутнение сознания, нарушения двигательной функции и речи крайне важно сразу вызвать скорую помощь и доставить пациента в больницу. Важно, чтобы человек поступил в стационар в течение шести часов от начала заболевания, тогда последствия от ишемического инсульта будут минимальными», - сказал врач.
По его словам, для профилактики развития инсульта важно придерживаться сбалансированного питания, заниматься физической активностью, не злоупотреблять алкоголем, исключить курение, меньше подвергаться стрессу и больше отдыхать.
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