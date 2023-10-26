Подмосковный врач Дмитрий Иванников дал рекомендации для профилактики инсульта

По словам Дмитрия Иванникова, в основании пирамиды здоровья лежит генетика, в центре - образ жизни, а сверху - медицина. Важно знать и понимать, как следить за своим состоянием и контролировать факторы риска развития патологий сердечно-сосудистой и эндокринной систем. От их работы зависит состояние мозга.

Доктор порекомендовал уже с 30-40 лет выполнять три рекомендации, которые помогут распознать проблему на ранних стадиях и уберегут от инсульта.

Первое - это дневник артериального давления и пульса. Цифры нужно вносить ежедневно, утром и вечером. Такая простая задача дисциплинирует и заставляет прислушиваться к организму.

Второе - это скрининг-тест на уровень содержания глюкозы в крови. Если цифра ниже шести, то повторно сдавать анализ можно через полгода-год. Если выше этой отметки, следует обратиться к терапевту. Контролируя этот показатель, можно предотвратить развитие сахарного диабета, который сопровождается множественными осложнениями на сосуды, нервы и мозг.

Третье - это проверка уровня холестерина в крови. Выявить его поможет диспансеризация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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