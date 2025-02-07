Подмосковный ученый Кирилл Мартинсон стал лауреатом премии президента России

В 2025 году награду получили четыре человека, в их числе - научный консультант НТЦ из Сергиева Посада. Он разработал новую технологию производства ферритов и функциональной керамики, которая по характеристикам превосходит зарубежные аналоги.

Мартинсон первым применил метод растворного горения с термической постобработкой для получения ферритов и СВЧ-керамики. Этот подход позволил ускорить процесс производства и расширить ассортимент материалов.

Исследования проводились в Санкт-Петербурге на Обуховском заводе и в Сергиевом Посаде на производственной базе компании. Оба предприятия оснащены современным оборудованием для тестирования и внедрения новых разработок.

Напомним, премия президента России ежегодно присуждается молодым ученым за вклад в развитие науки и технологий, важных для российской экономики.