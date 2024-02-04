04 февраля 2024, 17:47

Подмосковный травматолог Григорьев порекомендовал брать все результаты исследований на прием

Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, почему необходимо приносить на прием к специалистам все результаты ранее сделанных исследований. По его словам, это поможет назначить правильное лечение.

Григорьев подчеркнул, что травматолог-ортопед должен быть уверен в точности диагноза. Некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата могут иметь схожие симптомы, поэтому для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные исследования.

«Без точных данных о состоянии пациента доктор может выбрать некорректное лечение, а основываясь на результатах исследований, врач может контролировать эффективность лечения. Если лечение не приносит должных результатов, может потребоваться коррекция тактики лечения», - указал специалист.

Он добавил, что большинство заболеваний можно предотвратить, если своевременно проходить медицинское обследование.

Предоставление медицинской документации травматологу-ортопеду поможет ему получить полную информацию о состоянии здоровья ребенка, поставить точный диагноз и определить степень заболевания или травмы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
04 февраля 2024, 16:38
Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря выпустили в Подмосковье
Телеканал «360»
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Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря, расположенного в Серпухове, выпустили в Подмосковье. Обитель является объектом культурного наследия федерального значения.

На марке изображены панорама монастыря, преподобный Сергий Радонежский и первый настоятель преподобный Афанасий Высоцкий Старший.

Обитель основал князь Владимир Храбрый по благословлению преподобного Сергия Радонежского в 1374 году. Ее трижды посещал царь Иван Грозный. На сегодняшний день на территории действуют шесть храмов. В трех из них ведутся работы по реставрации, а еще два храма строятся.

Главная святыня монастыря – чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Покровском храме. В некрополе обители погребены первый русский канцлер Гаврила Головкин и мореплаватель Федор Соймонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

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Серпухов
04 февраля 2024, 15:28
Жителей Подмосковья пригласили посетить живописную экотропу в Пущине
Unsplash
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Смотровая площадка на Парковой улице по праву считается одним из самых популярных мест для прогулок в Пущине. Здесь пролегает оборудованная экотропа, с которой открывается живописный вид на Оку и Приокско-Террасный заповедник.

Путешествие по Экотропе начинается у храма Михаила Архангела, проходит через заказник «Карстовый» и заканчивается у водопада. Протяженность данного маршрута составляет примерно четыре километра, а для его прохождения потребуется около двух часов.

Во время прогулки по маршруту можно посетить такие достопримечательности, как древнее Тешиловское городище и археологический памятник Селище Пущино. Экотропа также ведет к месту, откуда открывается потрясающий вид на долину Оки. Оно идеально подходит для того, чтобы насладиться подмосковными закатами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Пущино
04 февраля 2024, 14:49
Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера» прошла в Шатуре
Мартыненко Михаил
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Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера» прошла в библиотеке на проспекте Борзова в Шатуре. Она собрала множество поклонников творчества Джоан Роулинг.

Посетители библиотеки окунулись в мир магии и волшебства, представленный в книгах. Для них провели конкурсы, викторины и игры, которые позволили зрителям почувствовать себя частью волшебного мира Гарри Поттера.

«Всемирный день Гарри Поттера в нашей библиотеке стал увлекательным праздником для всех фанатов и прекрасным событием, способствующим развитию культуры чтения и воображения. Такое мероприятие позволяет зажечь огонь в сердцах молодых поколений, вдохновить их на чтение», - рассказала библиотекарь Анна Каналина.

«Книжная ночь Гарри Поттера» показала, что книги о юном волшебнике не теряют своей актуальности и после многих лет с момента первой публикации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

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Шатура Гарри Поттер
04 февраля 2024, 14:34
Свыше 100 встреч с представителями бизнес-сообществ прошло в Химках в 2023 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В течение 2023 года Торгово-промышленная палата Московской области в городском округе Химки провела свыше 100 встреч с представителями местных бизнес-сообществ. Мероприятия были направлены на оказание консультационной поддержки предпринимателям, а также на помощь в развитии и реализации стартапов и различных бизнес-проектов.

Основной задачей Торгово-промышленной палаты является объединение усилий предпринимателей для совместного решения профессиональных задач. В этом направлении ведется сотрудничество не только с представителями бизнеса, но и с городской администрацией, налоговой службой, прокуратурой и другими контрольно-надзорными органами.

«За прошлый год мы решили свыше 50 вопросов, поступивших от наших предпринимателей. Вместе с коллегами помогаем компаниям развиваться, работаем с сертификацией. Кроме того, содействуем предпринимателям в демонстрации их продукции на площадках в экспоцентрах и организации выставочных мероприятий», - поделился депутат городского округа Химки и руководитель местного отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Артур Каримов.

Для удобства предпринимателей и жителей города в Химках функционирует Единый центр бесплатной юридической помощи. Центр проводит прием граждан с 10:00 до 14:00 каждую пятницу и предоставляет широкий спектр юридических услуг. Помимо этого, местные предприниматели могут получить поддержку и консультации по правовым вопросам через центр «Мой бизнес».

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Химки Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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