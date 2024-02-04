Подмосковный травматолог Григорьев порекомендовал брать все результаты исследований на прием
Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, почему необходимо приносить на прием к специалистам все результаты ранее сделанных исследований. По его словам, это поможет назначить правильное лечение.
Григорьев подчеркнул, что травматолог-ортопед должен быть уверен в точности диагноза. Некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата могут иметь схожие симптомы, поэтому для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные исследования.
«Без точных данных о состоянии пациента доктор может выбрать некорректное лечение, а основываясь на результатах исследований, врач может контролировать эффективность лечения. Если лечение не приносит должных результатов, может потребоваться коррекция тактики лечения», - указал специалист.
Он добавил, что большинство заболеваний можно предотвратить, если своевременно проходить медицинское обследование.
Предоставление медицинской документации травматологу-ортопеду поможет ему получить полную информацию о состоянии здоровья ребенка, поставить точный диагноз и определить степень заболевания или травмы.
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