Подмосковный травматолог Григорьев порекомендовал брать все результаты исследований на прием

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Григорьев подчеркнул, что травматолог-ортопед должен быть уверен в точности диагноза. Некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата могут иметь схожие симптомы, поэтому для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные исследования.

«Без точных данных о состоянии пациента доктор может выбрать некорректное лечение, а основываясь на результатах исследований, врач может контролировать эффективность лечения. Если лечение не приносит должных результатов, может потребоваться коррекция тактики лечения», - указал специалист.

Он добавил, что большинство заболеваний можно предотвратить, если своевременно проходить медицинское обследование.

Предоставление медицинской документации травматологу-ортопеду поможет ему получить полную информацию о состоянии здоровья ребенка, поставить точный диагноз и определить степень заболевания или травмы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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