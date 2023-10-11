Подмосковный теннисист Тимофей Дерепаско выиграл две медали на международных соревнованиях

Читайте нас в:

Представитель Московской области обошел спортсменов из Израиля и Гонконга. В полуфинале теннисист из Великобритании Виктор Фридрих обыграл Тимофея Дерепаско и стал победителем турнира.

Подмосковный спортсмен и чешский теннисист Ян Кумстат также дошли до финала турнира в парном разряде и заняли второе место. Они победили представителей Тайваня, Португалии и Гонконга.

Международные соревнования по теннису проходили с 2 по 8 октября в Китае.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».