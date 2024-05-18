Подмосковный танцевальный фестиваль стартовал в Можайске

Оценивали участников заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин и хореограф Александр Могилев.

«Мы приехали сюда, чтобы посмотреть на местных конкурсантов и оценить их. Надеюсь, что второй сезон фестиваля станет не менее увлекательным и интересным, чем первый», - рассказал Дружинин.

Победителями фестиваля стали студия танца «ЭКШН» с номером «Дыхание внутри нас» из Рузы и коллектив «Линия танца» с номером «Шалость» из Можайска. А после конкурса перед зрителями выступили профессиональные танцоры - участники телевизионных шоу.

По словам организатора фестиваля директора автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» Ксении Васильевой, в прошлом году в конкурсах поучаствовали 35 муниципалитетов Подмосковья, а этом году на фестивале танцевальные коллективы представят 55 округов.

Завершится фестиваль гала-концертом и церемонией награждения победителей в Раменском 7 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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