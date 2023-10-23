Подмосковный студент Артем Рабов вошел в топ-3 на чемпионате «Абилимпикс»

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В Министерстве образования Московской области рассказали, что в соревнованиях приняли участие более 750 конкурсантов из 76 регионов России. Они демонстрировали профессиональные навыки по 49 направлениям, включая IT, адаптивный спорт, парикмахерское дело, резьбу по дереву и другое.

В составе сборной Подмосковья выступил студент Ступинского техникума Артем Рабов в компетенции «Веб-разработка». Его наставником стал преподаватель Павел Сарычев. Артем достойно представил регион на всероссийском чемпионате и завоевал третье место в своей номинации.

Зарплаты работников бюджетной сферы в Московской области вырастут с 1 января 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.