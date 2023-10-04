Подмосковный Стройнадзор запустит новый сервис для выездных проверок
Новый сервис для проверок строительных объектов запустят в Подмосковье. Он позволит повысить эффективность процедуры при помощи трекера со спутниковой системой, отслеживая местоположение инспектора во время выезда.
Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, «Онлайн инспектор» будет отслеживать маршруты движения сотрудников ведомства, чтобы определить, какие территории необходимо проверить. Руководитель сможет назначать дополнительные задачи и контролировать их выполнение.
Сервис позволит оптимизировать работу ведомства и повысить прозрачность работы инспекторов во время выездов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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