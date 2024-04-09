09 апреля 2024, 16:45

Подмосковный стройнадзор проверил реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах

Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
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Сотрудники подмосковного стройнадзора проверили реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах. Там появится футбольное поле с подогревом, залы для занятий тяжелой атлетикой и многое другое.

Специалисты проверили готовность фундамента и консрукций подземной части, а также 30% наружных инженерных сетей. После проведения работ на стадионе появится футбольное поле с подогревом, трибуны на 1588 мест, залы тяжелой атлетики и единоборств, медкабинеты, раздевалки, инвентарные, тренерские, душевые и конференц-зал.

В рамках реконструкции на территории откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальными спортзалами, зоной фитнеса и силовой подготовки. Кроме того, там будет работать площадка для сдачи нормативов ГТО, беговые дорожки и многое другое.

Стадион был построен в 1965 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. После ремонта там смогут заниматься семь тысяч человек.

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Люберцы Строительство
09 апреля 2024, 16:45
Почти 1,3 тысячи ям устранили на дорогах в Мытищах с начала года
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах стартовала активная фаза ремонтных работ на дорогах и автомагистралях. С начала текущего года специалисты зафиксировали 1604 дефекта на автомобильных дорогах города, из которых уже устранили 1295.

Во дворовых территориях выявили 174 проблемных участка, отремонтировали 72 из них. Для проведения необходимых работ задействованы пять бригад и 15 единиц спецтехники на основных дорогах и три бригады с девятью единицами техники для внутриквартальных проездов.

Особое внимание в текущем сезоне уделяется не только ямочному ремонту, но и уборке города от последствий зимы. Мойка автомобильных дорог и уборка мусора на придорожных территориях - обязательные мероприятия, направленные на улучшение общего вида города и повышение безопасности на дорогах. В этом направлении ежедневно трудятся более 900 дворников и задействовано свыше 100 единиц специализированной техники.

В Мытищах функционирует штаб, куда жители могут обращаться с замечаниями по уборке и состоянию дорожного покрытия. Специалисты штаба на связи с 6:00 до 00:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Мытищи Дороги Ремонтные работы
09 апреля 2024, 16:34
Праздничная молитва в честь Ураза-байрама в Мытищах пройдет на стадионе «Строитель»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Один из самых значимых праздников мусульманского мира, Ураза-байрам в Мытищах встретят праздничной молитвой. Всех мусульман городского округа 10 апреля приглашают на стадион «Строитель», расположенном по адресу: улица Силикатная, 30А.

Праздничные мероприятия начнутся в 6:00 утра и продлятся до 9:00. Организаторы призывают всех участников по возможности отказаться от использования личного автотранспорта в пользу общественного, чтобы избежать пробок и упростить доступ к месту проведения.

Добраться до стадиона можно несколькими способами: - От железнодорожной станции «Строитель» до стадиона можно дойти пешком, расстояние составит всего 600 метров.

- Также доступен пешеходный маршрут от станции Мытищи по улице Силикатной, протяженностью около 1,2 км.

В целях безопасности на стадионе будет запрещен вход с ручной кладью, включая рюкзаки и сумки.

Важно отметить, что в связи с проведением праздничной молитвы в этот день будут введены временные ограничения движения транспорта в районах № 24, 28, 29, 40. Жителям и гостям города рекомендуется заранее спланировать свои маршруты с учетом возможных изменений в схеме движения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Мытищи
09 апреля 2024, 16:32
График движения поездов скорректируют на Белорусском и Савеловском направлениях 10 апреля
ЦППК
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График движения пригородных поездов на станции Катуар будет скорректирован 10 апреля в связи с работами по смене стрелочного перевода. Об этом сообщили представители Минтранса Подмосковья, ссылаясь на Центральное управление по пассажирским перевозкам.

С 0:40 до 10:40 на 10 часов будет приостановлено движение по первому главному пути в направлении Москвы на участке между Лобней и Икшей. Поезда будут отправляться по альтернативному маршруту из Москвы.

Маршруты некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений будут изменены, их конечные остановки сократят до Белорусского и Савеловского вокзалов. Интервал между отправлениями поездов увеличится до 15-20 минут.

На Савеловском направлении большая часть пригородных поездов будет исключена из расписания. Интервал движения электропоездов из дальнего пригорода увеличится до одного часа, некоторые поезда будут отправляться от или до станции Лобня.

Подробное расписание движения пригородных поездов доступно в мобильном приложении. Кроме того, информацию можно получить на официальном сайте ЦППК.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
09 апреля 2024, 16:28
Завод по выпуску кухонной мебели в Щелкове нарастил производство
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Мебельная компания «МСК-1» из Щелкова приняла участие в нацпроекте «Производительность труда». Благодаря внедрению бережливого производства выработку на пилотном потоке удалось увеличить на 12%.

Пилотным потоком выбрали процесс оптимизации производства кухонной мебели. Компании удалось снизить время протекания процесса производства на 32%, а запасы в потоке - на 35%.

Команда уже составила планы дальнейшего развития предприятия. Предприятие намерено обеспечить рост производительности труда на 5% и открыть новые проекты по оптимизации.

Напомним, компания «МСК-1» осуществляет полный цикл производства любого из компонентов мебели. Свое конструкторское бюро обеспечивает внедрение новых дизайнерских решений и разработок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Заводы Нацпроекты

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