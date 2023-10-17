Подмосковный стройнадзор проверил монтаж конструкций на промышленных и аграрных объектах

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Металлические фермы создают большие свободные пролеты без необходимости опорных столбов в помещении. Их используют при строительстве промышленных, аграрных и коммерческих объектов, чтобы обеспечить их устойчивость.

Сотрудники ведомства определяли точность установки, соответствие требованиям, а все выявленные отклонения привели в порядок в ходе проверок.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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