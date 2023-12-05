05 декабря 2023, 14:26

Подмосковный стройнадзор проведет лекцию для студентов на форуме молодых специалистов

Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Подмосковья представит испытательную лабораторию на форуме «Молодой специалист — строитель будущего». Он пройдет в выставочном центре «Патриот» в Одинцове.

Специалисты ведомства расскажут студентам об обязанностях инспекторов, которые контролируют долевое строительство, а также о возможности пройти практику и получить работу в контрольном органе.

Кроме того, специалисты МособлстройЦнил покажут участникам встречи современное оборудование собственной испытательной лаборатории, при помощи которого оценивают качество материалов.

Для студентов пройдет круглые столы, ярмарка вакансий и экскурсии, а для школьников проведут мастер-классы и профориентационные игры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство
05 декабря 2023, 15:50
Около 500 елок с новогодней иллюминацией установили в Подмосковье
Министерство культуры и туризма МО
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Праздничную иллюминацию начали включать в Подмосковье с 1 декабря. За несколько первых дней зимы в городских округах установили уже 500 новогодних елок.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что почти все городские округа уже установили новогодние ели. Во многих муниципалитетах прошли праздники по этому случаю.

Например, в Солнечногорске на набережной озера Сенеж прошел парад Дедов Морозов, а все желающие смогли принять участие в мастер-классах и сфотографироваться со сказочными героями. В Сергиевом Посаде гости могли согреться у теплого очага, всех угощали чаем из самовара и баранками. В Орехово-Зуеве торжественное мероприятие прошло в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки.

Рекордсмен по количеству елок - Домодедово, где уже украсили 32 дерева. В Реутове 27 елей, в Сергиево-Посадском городском округе - 25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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Праздники Новый год
05 декабря 2023, 15:38
Более 2 тысяч такси прошли проверки в Подмосковье осенью
Минтранс Подмосковья
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Минтранс Подмосковья совместно с правоохранительными органами с 1 октября контролируют соблюдение требований, предъявляемых в сфере таксомоторных перевозок. В ведомстве уточнили, что инспекторы проверили свыше 2,4 тысячи автомобилей.

«В ходе рейдов в отношении нарушителей было составлено 182 административных материалов, 46 транспортных средств были изъяты и перемещены на штрафстоянки», - сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Среди нарушений также оказалось 45 случаев непрохождения водителями обязательного медосмотра перед выездом на линию и 44 случая нарушения внешнего вида автомобилей.

Напомним, что в реестре такси числится более 100 тысяч автомобилей и свыше 37 тысяч перевозчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Такси Машины
05 декабря 2023, 15:09
Спортсмены из Химок выиграли 9 медалей на соревнованиях за кубок Москвы по капоэйре
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники группы Escalada capoeira из академии So Forca в Химках выиграли девять медалей на соревнованиях за кубок Москвы по капоэйре. Всего участие в турнире приняли свыше 130 спортсменов.

Первое место на соревнованиях заняли химчанки Милана Белоусова, Ксения и Виктория Боровко. Среди взрослых в категории «35 » лидерами стали Вячеслав Росс и Елена Булгакова. Мария Щекотилина и Тимофей Тихонов заняли 1-е место среди профессионалов. Бронзовые медали в возрастной категории 10-12 лет получили Мария Цацорина и Евгения Юдина.

«Наша команда выступила не очень большим составом, но результаты показала просто отличные. Кому немного не хватило до призовых мест - не расстраиваются, будет продолжать работать. Впереди у нас Кубок России», - рассказала тренер группы Escalada Сapoeira Алиса Тихонова.

Академия So Forca - одна из старейших школ страны. Подопечные школы обучаются работе в контакт, технике бросков и борьбе в партере.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
05 декабря 2023, 14:37
Медицинскую клинику построят в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе к 2027 году
Unsplash
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Многопрофильную медицинскую клинику построят в Балашихе к 2027 году. Она появится на улице Струве в микрорайоне Железнодорожный.

Проектные и строительно-монтажные работы проведет компания ООО «МСУ-1».

Медицинское учреждение построят на территории в 11 гектаров. В учреждении будет шесть блоков. В центральном блоке сделают отделение реанимации, операционное, терапевтическое и приемное отделения. Также оборудуют два хирургических блока, служебно-бытовой и консультативно-диагностический центр.

Клиника будет рассчитана на 1 123 койки, в смену врачи смогут принять до 300 пациентов. Учреждение оснастят современным оборудованием. Услуги здесь смогут получить жители Балашихи и всего Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что детскую больницу в Красногорске достроят летом 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Балашиха

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