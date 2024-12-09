Подмосковный спортсмен выиграл 2 медали на соревнованиях по лыжному двоеборью

Конференция «Женское здоровье» прошла в бизнес-сообществе «Нежный бизнес» для предпринимательниц в Воскресенске. Мероприятие состоялось в конференц-зале Торгово-промышленной палаты.

Спикеры отметили, что в современном мире женщины переживают высокую нагрузку и ответственность, поэтому важно заботиться о себе.

«Женщина красива, когда она здорова. Давайте заботиться о себе, о своем здоровье для того, чтобы нам все успеть, все смочь, потому что на вас - большая ответственность», - сказала заместитель главы городского округа Елена Овсянкина.

В зале Торгово-промышленной палаты собрались женщины, которые развивают свое дело. Для них подготовили обширную программу, в которой рассказали о важных аспектах в жизни.

«Повысить уровень информированности женщин по вопросам здоровья, профилактики и диагностики, познакомить со специалистами в области здравоохранения, рассказать о проектах, программах, которые существуют в нашем городе для поддержания здоровья и красоты», - уточнила лидер «Нежного бизнеса» Елена Бахарева.

Врачи Воскресенской больницы рассказали о диагностике, которую можно получить бесплатно по полису ОМС. Доктора частных клиник и салонов красоты поведали о процедурах, которые представлены в их учреждениях.

В сообществе «Нежный бизнес» состоят 120 успешных и самодостаточных женщин. Подобные встречи помогут сделать акцент на главном.

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