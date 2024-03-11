Подмосковный спортсмен Степан Солдатенков стал чемпионом России по самбо

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева, с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

«Завершаются последние холодные дни, снег будет постепенно таять. Поэтому важно обратить внимание на состояние дорог - и муниципальных, и региональных. Самая активная стадия ремонта у нас начнется с середины апреля», - отметил Воробьев.

Основной запрос жителей - привести в порядок дорожное покрытие, ограждения и остановки, а также отремонтировать ямы и убрать мусор.

В этом году в Московской области планируют отремонтировать свыше тысячи дорог общей протяженностью около 1,2 тысячи километров. Самый большой объем придется на Раменский, Можайский и Богородский округа, Истру, Солнечногорск и Пушкино. Работы продлятся до конца октября.

«Прошлой весной острой проблемой была тема уборки мусора вдоль дорог. В текущем году здесь будет задействовано 3,5 тысячи дорожных рабочих. Еще одна традиционная весенняя проблема - лужи на дорогах. Мы разработали алгоритм, который включает еженедельное обследование дорожной сети, постоянный мониторинг жалоб жителей», - отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Большое внимание в Подмосковье уделяют содержанию остановок, дорожных знаков и мостов. Объекты также приведут в порядок после непогоды.

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Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.