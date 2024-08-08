08 августа 2024, 18:19

Подмосковный спортсмен стал чемпионом мира по восточным боевым единоборствам

Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области
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Подмосковный спортсмен Андрей Гросул выиграл золотую медаль чемпионата мира по восточным боевым единоборствам. Турнир прошел во Вьетнаме с 31 июля по 7 августа.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, выступавший в составе российской сборной Гросул завоевал первое место в дисциплине «вьет во дао» в весовой категории свыше 90 килограммов.

По итогам чемпионата мира российские спортсмены выиграли четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, на третьем - представители Франции, а первое место получила команда Вьетнама.

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Спортсмены Награды
08 августа 2024, 18:34
Вечерние пробки в Подмосковье 8 августа составили 4 балла
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 8 августа. Движение затруднено в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском и Дмитровском шоссе.

Пробки также наблюдаются на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе. В Минтрансе региона призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

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Пробки Дороги
08 августа 2024, 18:27
«Волонтеры Подмосковья» собрали гумпомощь для жителей Курской области
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. В рамках акции «Доброе дело» неравнодушные люди приносят медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, новую одежду, мелкую бытовую технику и другие нужные вещи.

Координирует работу добровольцев Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Принести необходимые товары можно в ближайший пункт сбора в своем городе, волонтеры Подмосковья все соберут на центральном складе в Балашихе, отсортируют и оперативно доставят в Курск», - сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Присоединиться к акции могут и предприниматели. Для этого надо написать волонтерам на почту info@volontermo.ru. Подробная информация размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

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Волонтеры Курская область
08 августа 2024, 18:23
Более 50 быков представили на выставке животных редких пород в Подмосковье
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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В Подольске на базе АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» прошла ежегодная выводка быков-производителей «Созвездие ГЦВ». В мероприятии участвовали представители сельскохозяйственных и фермерских хозяйств из разных регионов.

На выводке представили 54 быка десяти пород, включая редкие отечественные и зарубежные, такие как: ярославская, холмогорская, черно-пестрая, якутская и костромская.

АО «ГЦВ» занимается сохранением генофонда отечественных пород крупного рогатого скота уже 65 лет. Холдинг включает 26 ведущих региональных племенных предприятий и обеспечивает 45% рынка семени быков-производителей в стране, храня 4,2 миллиона доз спермы 18 молочных и 11 мясных пород.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Сельское хозяйство
08 августа 2024, 18:10
Разметку на пешеходных переходах возле школ в Серпухове обновят к сентябрю
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С 1 сентября тысячи жителей Серпухова снова отправятся в школы и детские сады. В преддверии этого важного события в городе проводятся работы по обновлению пешеходных переходов вблизи учебных заведений.

Сейчас более 50% работ завершены, и к началу учебного года планируется обновить пешеходные переходы у 45 образовательных учреждений. В рамках подготовки осуществляется нанесение разметки, установка новых дорожных знаков и светофоров, что обеспечит безопасность детей на пути в школу.

Кроме того, в Большом Серпухове появится современная система умного пешеходного перехода SmartLight. Это устройство будет предупреждать водителей о нахождении пешеходов на переходе. Новые системы установят на пересечении улиц Ворошилова и Калужская, а также в Протвино на улице Южная, 5.

Для повышения безопасности дорожного движения также установят светофор на перекрестке улицы Горького и улицы Подольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Дороги Школьники

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