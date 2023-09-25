Подмосковный спортсмен Сергей Комиссаров стал чемпионом России по парусному спорту
Спортсмен из Московской области Сергей Комиссаров стал чемпионом России по парусному спорту. Он выиграл медаль на соревнованиях в олимпийских классах.
Комиссаров является призером чемпионата Европы и многократным чемпионом России. Спортсмен представляет Долгопрудный, выступает за центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
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