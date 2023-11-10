Подмосковный спортсмен Марсель Нагимов выиграл всероссийский турнир по рапире

В финальном поединке Марсель Нагимов встретился с Егором Киселевым из Санкт-Петербурга. В трудной и напряженной борьбе за золотую медаль Марсель сумел одержать победу со счетом 15:14, преодолевая равенство 14:14, где только один нанесенный укол отделял их от результативного исхода. Таким образом, спортсмен из Московской области доказал свое превосходство и победил в турнире.

Стоит отметить, что Марсель Нагимов уже имеет в своем активе победу в двух последних юниорских первенствах России. Хотя он пропустил начало текущего сезона, его успех в Смоленске приблизил его к ведущим рапиристам в списке лучших юниоров страны.

Этот выдающийся результат достигнут благодаря преданности и трудолюбию Марселя, а также его тренерскому составу в училище олимпийского резерва № 1 Московской области.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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