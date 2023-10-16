Подмосковный спецназ Росгвардии помог задержать подозреваемых в серии краж
Сотрудники ОМОН «Русич» подмосковной Росгвардии помогли правоохранителям задержать подозреваемых в серии краж из частных домов в Домодедове. По версии полиции, злоумышленники проникали в них, отжимая пластиковые окна.
Взломщики похищали ювелирные украшения, деньги и личные вещи владельцев недвижимости.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке ОМОН „Русич“ подмосковного главка Росгвардии задержаны четверо уроженцев Республики Молдова в возрасте от 31 года до 42 лет, трое из которых ранее судимы за аналогичные преступления», - сообщили в ведомстве.
В квартирах задержанных провели обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты, ювелирные украшения, бижутерия, валюта, наручные часы и другие ценные вещи.
Возбуждено уголовное дело.
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