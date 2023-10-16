Подмосковный спецназ Росгвардии помог задержать подозреваемых в серии краж

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Взломщики похищали ювелирные украшения, деньги и личные вещи владельцев недвижимости.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке ОМОН „Русич“ подмосковного главка Росгвардии задержаны четверо уроженцев Республики Молдова в возрасте от 31 года до 42 лет, трое из которых ранее судимы за аналогичные преступления», - сообщили в ведомстве.

В квартирах задержанных провели обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты, ювелирные украшения, бижутерия, валюта, наручные часы и другие ценные вещи.

Возбуждено уголовное дело.

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