Подмосковный школьник стал призером естественнонаучной олимпиады в Румынии

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, олимпиада прошла со 2 по 12 декабря. В ней участвовали школьники до 15 лет. Мероприятие проводят ежегодно с 2004-го года.

Тимофей Миронюк стал призером олимпиады, которая включила в себя тестовые, теоретические и экспериментальные задания по физике, химии и биологии. Он получил серебро.

В этом году школьник также стал победителем всероссийской олимпиады школьников по астрономии.