12 декабря 2024, 15:32

Подмосковный школьник стал призером естественнонаучной олимпиады в Румынии

Министерство образования МО
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Сборная России выиграла три золотые и две серебряные медали на международной естественнонаучной олимпиаде в Румынии. Среди участников был ученик девятого класс подмосковного Физтех-лицея Тимофей Миронюк.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, олимпиада прошла со 2 по 12 декабря. В ней участвовали школьники до 15 лет. Мероприятие проводят ежегодно с 2004-го года.

Тимофей Миронюк стал призером олимпиады, которая включила в себя тестовые, теоретические и экспериментальные задания по физике, химии и биологии. Он получил серебро.

В этом году школьник также стал победителем всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Школьники
12 декабря 2024, 15:33
Нормативы ГТО по плаванию сдали 93 лицеиста в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В бассейне «Южный» прошел «День пловца» для учеников лицея. Школьники продемонстрировали отличные результаты на дистанции 50 метров.

В оздоровительно-спортивном комплексе на Силикатной состоялось традиционное спортивное мероприятие. Участие приняли ученики с пятого по одиннадцатый класс. Девяносто три школьника успешно выполнили нормативы на 50-метровой дистанции.

Лучшее время среди девушек показала Ева Александрова - 31 секунда и 73 сотых. Среди юношей лидером стал Арсений Скатаров, его результат - 32 секунды и 65 сотых.

Соревнования прошли в атмосфере дружбы и взаимной поддержки, что помогло многим участникам показать высокие результаты. «День пловца» после перерыва стал снова регулярным праздником. В округе уделяют большое внимание развитию спорта, а к концу две тысячи двадцать пятого года здесь планируют открыть новый спортивный комплекс с бассейном.

Спортсмены Лобня Школьники
12 декабря 2024, 15:16
Тест на знание Конституции РФ провели в молодежном центре в Воскресенске
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День Конституции Российской Федерации отметили серией мероприятий в Воскресенске. К примеру, в молодежном центре «Олимпиец» провели тестирование на знание этого документа.

По словам организаторов события, знать Конституцию означает понимать свои права и обязанности, осознавать, как устроена правовая система государства, уметь защитить свои интересы.

«Вместе с другими участниками прошел тестирование на знание Конституции Российской Федерации. Такие мероприятия помогают развивать правовую грамотность среди населения, способствуют формированию активной гражданской позиции, уважению к нормам и законам своей страны и их соблюдению», - сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Напомним, что День Конституции отмечается в России 12 декабря.

Воскресенск День Конституции РФ
12 декабря 2024, 14:45
Активистов в сфере защиты прав человека наградили в Подмосковье
Уполномоченный по правам человека в Московской области
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Активистов в сфере защиты прав человека наградили в Подмосковье. Благодарственными письмами и грамотами ответили сотрудников органов власти, силовых ведомств, волонтеров и предпринимателей.

Награды также получили волонтеры, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи воспитанникам детских домов, людям без определенного места жительства, беженцам и другим жителям в трудной ситуации.

Уполномоченный также отметил сотрудников силовых ведомств, преподавателей вузов, предпринимателей.

Кроме того, на церемонии подвели итоги конкурса «Молодой правозащитник». Первое место досталось представителю Общественной наблюдательной комиссии Ильнуру Сафину, второе - сотруднику управления молодежной политики в Химках Мамедли Эльтуран Вугар оглы, а третье - студентке Московского политехнического университета Екатерине Казанковой.

Знак отличия уполномоченного получили директор социального центра «Ступинский» Сергей Альбертов, вице-президент нотариальной палаты региона Лариса Бурмистрова, директор православного центра образования имени Преподобного Сергия Наталья Лепорская и другие.

Еще шесть человек получили почетные грамоты в сфере защиты прав и свобод человека. Среди них - заместитель начальника управления по делам семьи, детей Минсоцразвития Дмитрий Карев, директор семейного центра «Преображение» Александра Рычкова и глава соцучреждения «Вдохновение» Елена Старшинова.

Благодарность также вручили студенту колледжа Президентской Академии Никите Иванову, которые работал в гардеробе «Крокуса» и помог эвакуировать людей во время мартовского теракта.

Церемония награждения прошла 10 декабря в рамках празднования Дня прав человека. Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поблагодарила участников торжества и отметила важность их работы.

«Ваши неравнодушие к проблемам других, чувство справедливости и стремление сделать нашу жизнь лучше и добрее восхищает и вызывает уважение», - сказала она.

Награды
12 декабря 2024, 14:20
Юный шахматист из Подольска отличился на международном турнире
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Шестой открытый международный шахматный турнир Yerevan Open-2024 проходил в начале декабря в столице Армении. Святослав Лисенков из Подольска показал на соревнованиях высокий результат.

В турнире участвовали 85 спортсменов из России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Швеции, Индии и Ирана. Конкуренция была очень высокой. В числе участников были пять международных мастеров и 12 гроссмейстеров.

Юный подольский шахматист выступал среди юношей до 15 лет. Он выполнил на турнире норматив на звание международного мастера. Спортсмен сразился за шахматной доской с тремя мастерами и четырьмя гроссмейстерами и сумел набрать пять с половиной очков из девяти возможных. Рейтинг Святослава Лисенкова в итоге вырос на 117 пунктов. Он также получил первый приз среди игроков с рейтингом ниже 2300 очков.

Подольчанин также принял участие в блиц-турнире, прошедшем в рамках Yerevan Open-2024. Станислав Лисенков стал шестым в общем зачете, набрав семь очков из девяти.

Спортсмены Подольск

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