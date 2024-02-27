Подмосковный школьник Эдуард Решетняк стал призером Национальной технологической олимпиады

Читайте нас в:

Всего в финал, который прошел в Санкт-Петербурге, вышли 30 ребят со всех регионов России. Еще один подмосковный школьник Владислав Попов получил сертификат участника.

«От души благодарим наших замечательных гимназистов за целеустремленность, постоянное самосовершенствование и большую самоотдачу, а также выражаем благодарность Евгении Бариновой за высокий профессионализм и компетентность», - сказали в гимназии.

Под руководством учителя географии и биологии Евгении Бариновой, ребята из Московской области в течение нескольких месяцев проходили отборочные туры, слушали лекции, вебинары и разборы заданий от ведущих специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».