Подмосковный школьник Эдуард Решетняк стал призером Национальной технологической олимпиады
Учащиеся гимназии в Протвине приняли участие в финале Национальной технологической олимпиады по профилю «Цифровая гидрометеорология». Девятиклассник Эдуард Решетняк стал Призером олимпиады.
Всего в финал, который прошел в Санкт-Петербурге, вышли 30 ребят со всех регионов России. Еще один подмосковный школьник Владислав Попов получил сертификат участника.
«От души благодарим наших замечательных гимназистов за целеустремленность, постоянное самосовершенствование и большую самоотдачу, а также выражаем благодарность Евгении Бариновой за высокий профессионализм и компетентность», - сказали в гимназии.
Под руководством учителя географии и биологии Евгении Бариновой, ребята из Московской области в течение нескольких месяцев проходили отборочные туры, слушали лекции, вебинары и разборы заданий от ведущих специалистов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
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