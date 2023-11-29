Подмосковный сервис в сфере цифровизации закупок показал эффективность за 5 лет

«В Электронном магазине все документы оформляются в „цифре“. Это сокращает не только временные затраты на подписание документов, но и уменьшает потребность в офисной бумаге», - отметил директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Особенность Электронного магазина заключается в том, что он позволяет предпринимателям размещать собственные предложения о продаже товара, выполнении работы или оказании услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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